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Иранский депутат предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием

Иранский депутат предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием Депутат иранского парламента 12-го созыва и бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием.
В регионе
4 августа 2024 г. 18:37
Иранский депутат предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием

Депутат иранского парламента 12-го созыва и бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием.

Как передает Report, его слова приводит иранское агентство Khabar-e Online.

"Похоже, что Иран получил ядерное оружие, поэтому он с такой уверенностью смог провести авиаудар по территории Израиля, а до этого - по американской базе в иракском Айн аль-Асаде", - заявил он.

Он уточнил, что нет полной уверенности в том, что Иран действительно смог произвести ядерное оружие, однако в Тегеране не раз заявляли о том, что ученые подошли очень близко к его созданию.

В ответ на это американские и европейские правительства настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ атомной деятельности в Иране.

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Версия на азербайджанском языке İranlı deputat Tehranın nüvə silahı əldə etdiyini irəli sürüb

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