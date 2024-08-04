Иранский депутат предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием

Депутат иранского парламента 12-го созыва и бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием.

Депутат иранского парламента 12-го созыва и бывший член парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани предположил, что Тегеран обзавелся ядерным оружием.

Как передает Report, его слова приводит иранское агентство Khabar-e Online.

"Похоже, что Иран получил ядерное оружие, поэтому он с такой уверенностью смог провести авиаудар по территории Израиля, а до этого - по американской базе в иракском Айн аль-Асаде", - заявил он.

Он уточнил, что нет полной уверенности в том, что Иран действительно смог произвести ядерное оружие, однако в Тегеране не раз заявляли о том, что ученые подошли очень близко к его созданию.

В ответ на это американские и европейские правительства настаивают на постоянном контроле со стороны МАГАТЭ атомной деятельности в Иране.