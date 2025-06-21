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Иранский чиновник о сокращении ракетных ударов по Израилю: Не испытываем дефицита ракет, это лишь смена тактики

Иранский чиновник о сокращении ракетных ударов по Израилю: Не испытываем дефицита ракет, это лишь смена тактики Иранский чиновник: Не испытываем дефицита ракет, это лишь смена тактики
В регионе
21 июня 2025 г. 12:37
Иранский чиновник о сокращении ракетных ударов по Израилю: Не испытываем дефицита ракет, это лишь смена тактики

Иран не испытывает дефицита ракет для ударов по Израилю.

Как передает Report, об этом CNN заявил высокопоставленный иранский чиновник.

Источник отметил, что Иран изменил стратегию пуска ракет по Израилю, сосредоточившись не на количестве ударов, а на их качестве. Теперь вместо многочисленных запусков используются современные высокоточные ракеты по критически важным военным и силовым целям в Израиле.

Утверждается, что иранские ракеты легко проходят сквозь израильскую противоракетную оборону, обеспечиваемую батарей противоракетной обороны THAAD, зенитными ракетными комплексами Patriot, противоракетными комплексами "Хец-3" и "Хец-2", системой "Праща Давида", системой ПРО "Железный купол".

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Версия на английском языке 'No missile shortage, just change of tactics,' Iranian official says
Версия на азербайджанском языке İran rəsmisi: Raket çatışmazlığımız yoxdur, bu, sadəcə taktika dəyişikliyidir

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