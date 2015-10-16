​Иранский бизнесмен: Я знаком со многими иранскими бизнесменами, покинувшими Армению

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "Я знаком с иранскими бизнесменами, которые, закрыв свое дело в Армении, уехали в Грузию".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил создатель компании "Битум-Армения-Иран", гражданин Ирана армянского происхождения Джавид Забихолли.

"Мы обладаем новыми возможностями для сотрудничества с Ираном. Однако, главная проблема иранских бизнесменов связана с беззакониями в Армении. Многие проблемы создаются государством. В случае их устранения, иранцы могут здесь спокойно работать. Существуют серьезные проблемы, связанные с налогами. Каждый месяц законы меняются. Каждый говорит одно слово. Иранские бизнесмены хотят знать, с какими законами им работать", - сказал Д. Забихолли.