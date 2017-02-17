Иранский банк предоставил 83 млн евро на строительство ЛЭП Иран-Армения

Строительство третьей линии электропередач Иран-Армения планируется завершить за 24 месяца

17 февраля, 2017 18:41

https://report.az/storage/news/29521d96b735e7fb3e4f0c14f62c8369/89ae7b78-81f4-4c54-895e-efaf3425509e_292.jpg Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Банк развития экспорта Ирана "Садерат" выделит на строительство третьей линии электропередач ИРИ-Армения 83 млн евро. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, общая стоимость проекта оценивается в 107 млн евро. Большую часть суммы предоставит Банк развития экспорта Ирана. В информации отмечается, что строительство третьей линии электропередач Иран-Армения планируется завершить за 24 месяца.