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    Иранский банк предоставил 83 млн евро на строительство ЛЭП Иран-Армения

    Строительство третьей линии электропередач Иран-Армения планируется завершить за 24 месяца

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Банк развития экспорта Ирана "Садерат" выделит на строительство третьей линии электропередач ИРИ-Армения 83 млн евро. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, общая стоимость проекта оценивается в 107 млн евро. 

    Большую часть суммы предоставит Банк развития экспорта Ирана. 

    В информации отмечается, что строительство третьей линии электропередач Иран-Армения планируется завершить за 24 месяца.

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