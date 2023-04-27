ВМС США: Иранские военные захватили нефтяной танкер под чужим флагом

В Османском заливе иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

В Османском заливе иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

Как передает Report , об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

ВМС США идентифицировали судно как Advantage Sweet. Согласно данным спутникового слежения, в четверг во второй половине дня оно находилось в Оманском заливе к северу от столицы Омана, Маската. Судно вышло из Кувейта и указало своим пунктом назначения Хьюстон, штат Техас. Позже корабль подал сигнал бедствия находясь в международных водах.

"Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность. Иран должен немедленно освободить нефтяной танкер", — говорится в заявлении 5-го флота ВМС США.

Сначала в США заявили, что судно захватила военизированная Революционная гвардия Ирана, однако позже отметили, что это сделали военно-морские силы Тегерана.