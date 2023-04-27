О нас

ВМС США: Иранские военные захватили нефтяной танкер под чужим флагом

ВМС США: Иранские военные захватили нефтяной танкер под чужим флагом В Османском заливе иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.
В регионе
27 апреля 2023 г. 20:01
ВМС США: Иранские военные захватили нефтяной танкер под чужим флагом

В Османском заливе иранские военно-морские силы захватили нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

ВМС США идентифицировали судно как Advantage Sweet. Согласно данным спутникового слежения, в четверг во второй половине дня оно находилось в Оманском заливе к северу от столицы Омана, Маската. Судно вышло из Кувейта и указало своим пунктом назначения Хьюстон, штат Техас. Позже корабль подал сигнал бедствия находясь в международных водах.

"Действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную безопасность и стабильность. Иран должен немедленно освободить нефтяной танкер", — говорится в заявлении 5-го флота ВМС США.

Сначала в США заявили, что судно захватила военизированная Революционная гвардия Ирана, однако позже отметили, что это сделали военно-морские силы Тегерана.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi