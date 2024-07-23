Иранские ВМС начали ремонт затонувшего эсминца Sahand

Военно-морские силы Ирана начали восстановление эскадренного миноносца Sahand.

Военно-морские силы Ирана начали восстановление эскадренного миноносца Sahand.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство IRNA.

"Эсминец Sahand, недавно во время ремонта у причала потерявший равновесие из-за проникновения воды в резервуары, доставлен в один из центров ремонта судов Бендер-Аббаса", - говорится в сообщении.

Силами ВМС осуществлена операция по подъему со дна моря затонувшего судна, который затем был доставлен в один из центров ремонта.

Миноносец ушел под воду после потери равновесия во время ремонта две недели назад.