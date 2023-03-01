Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения в Тебризе

Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения, действовавший при университете города Тебриз (Южный Азербайджан).

Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения, действовавший при университете города Тебриз (Южный Азербайджан).

Как сообщает Report, об этом было объявлено на странице центра в социальной сети.

Согласно информации, правящий режим прекратил деятельность Центра и усилил давление на его членов.

Было подчеркнуто, что два члена центра - Хади Гейдари Азад и Ибрагим Ахмедпур - были арестованы 27 февраля.

Иранский режим и ранее преследовал членов этого центра. Несколько лет назад студентка факультета сельского хозяйства и земледелия Тебризского университета Афсана Токир была арестована и подвергнута пыткам.

Отметим, что в Азербайджане действует Культурный центр посольства Ирана, а также ряд ирановедческих центров.