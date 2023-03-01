Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения в Тебризе

Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения, действовавший при университете города Тебриз (Южный Азербайджан).
Как сообщает Report, об этом было объявлено на странице центра в социальной сети.
Согласно информации, правящий режим прекратил деятельность Центра и усилил давление на его членов.
Было подчеркнуто, что два члена центра - Хади Гейдари Азад и Ибрагим Ахмедпур - были арестованы 27 февраля.
Иранский режим и ранее преследовал членов этого центра. Несколько лет назад студентка факультета сельского хозяйства и земледелия Тебризского университета Афсана Токир была арестована и подвергнута пыткам.
Отметим, что в Азербайджане действует Культурный центр посольства Ирана, а также ряд ирановедческих центров.