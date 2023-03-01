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Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения в Тебризе

Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения в Тебризе Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения, действовавший при университете города Тебриз (Южный Азербайджан).
В регионе
1 марта 2023 г. 13:16
Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения в Тебризе

Иранские власти закрыли Центр азербайджановедения, действовавший при университете города Тебриз (Южный Азербайджан).

Как сообщает Report, об этом было объявлено на странице центра в социальной сети.

Согласно информации, правящий режим прекратил деятельность Центра и усилил давление на его членов.

Было подчеркнуто, что два члена центра - Хади Гейдари Азад и Ибрагим Ахмедпур - были арестованы 27 февраля.

Иранский режим и ранее преследовал членов этого центра. Несколько лет назад студентка факультета сельского хозяйства и земледелия Тебризского университета Афсана Токир была арестована и подвергнута пыткам.

Отметим, что в Азербайджане действует Культурный центр посольства Ирана, а также ряд ирановедческих центров.

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