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Иранские власти отменили концерт из-за женщины-музыканта

Иранские власти отменили концерт из-за женщины-музыканта В Иране отменен концерт из-за женщины-музыканта.
В регионе
5 февраля 2025 г. 16:03
Иранские власти отменили концерт из-за женщины-музыканта

В Иране отменен концерт из-за женщины-музыканта.

Как сообщает Report, информацию опубликовала Организация по правам человека в Иране.

Согласно информации, 5 февраля в городе Исфахан должен был состояться концерт музыкальной группы "Лиана". Однако он был отменен из-за присутствия женщины среди музыкантов.

Отмечено, что предварительное разрешение на проведение концерта было получено во всех соответствующих органах.

Лидером музыкальной группы является Мохсен Шарифиан. Его дочь Лиана Шарифиан также является членом группы. Концерт отменен из-за ее участия.

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Версия на азербайджанском языке İranda hakimiyyət qadın musiqiçiyə görə konserti ləğv edib

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