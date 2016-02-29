СМИ: На выборах в парламент в Иране консерваторы набрали 54,5% голосов

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ На выборах в иранский парламент консерваторы набрали 54,5 процентов голосов, реформаторы - 29 процентов, правоцентристы и независимые кандидаты - 16,5 процентов голосов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Tasnim.

Согласно информации, министерство внутренних дел завершает процесс подсчета бюллетеней.

Согласно подсчитанным бюллетеням, в 48 из 207 избирательных участков по стране будет проведен второй тур выборов. Уже избраны 182 депутата.