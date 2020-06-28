​Иранские медики: Пандемия COVID-19 может продлиться три года

Пандемия коронавируса может продлиться еще два-три года.

Как передает Report , об этом сообщила представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари.

"Если учесть опыт предыдущих пандемий, то, вероятно, мир будет охвачен новоявленной пандемией COVID-19 еще два-три года", - сказала она в комментарии РИА Новости.

В воскресенье Университет Джонса Хопкинса, аккумулирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил, что количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило десять миллионов, скончались более 499 тысяч человек, число выздоровевших за все время приближается к 5,1 миллиона.