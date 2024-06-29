Иранские консерваторы выступили в поддержку Джалили во втором туре выборов президента

Коалиционный совет сил исламской революции, одно из крупнейших консервативных политических движений Ирана, а также ранее снявшие свои кандидатуры с выборов вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми и мэр Тегерана Алиреза Закани призвали голосовать во втором туре за их единомышленника - представителя лидера Ирана в Совбезе республики Саида Джалили.
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Газизаде Хашеми также призвал поддержать Джалили.
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, занявший третье место в первом туре президентских выборов в Иране и выбывший из гонки, спустя час после объявления официальных результатов первого тура призвал голосовать во втором за Джалили. Коалиционный совет сил исламской революции поблагодарил Галибафа, Газизаде Хашеми и Закани за публичную поддержку кандидата от консерваторов.
Напомним, что 28 июня в Иране прошли внеочередные президентские выборы, которые проводились из-за гибели 19 мая главы исполнительной власти страны Ибрахима Раиси. После завершения подсчета голосов избирательный штаб исламской республики сообщил, что никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, что обеспечило бы победу в первом туре. Реформист Пезешкиян получил 42% от общего числа голосов, Джалили - 38%. В связи с этим назначен второй тур, который пройдет 5 июля.