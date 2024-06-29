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Иранские консерваторы выступили в поддержку Джалили во втором туре выборов президента

Иранские консерваторы выступили в поддержку Джалили во втором туре выборов президента Коалиционный совет сил исламской революции, одно из крупнейших консервативных политических движений Ирана, а также ранее снявшие свои кандидатуры с выборов вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми и мэр Тегерана Алиреза Закани призвали голосовать во вто
В регионе
29 июня 2024 г. 20:45
Иранские консерваторы выступили в поддержку Джалили во втором туре выборов президента

Коалиционный совет сил исламской революции, одно из крупнейших консервативных политических движений Ирана, а также ранее снявшие свои кандидатуры с выборов вице-президент Амир Хосейн Газизаде Хашеми и мэр Тегерана Алиреза Закани призвали голосовать во втором туре за их единомышленника - представителя лидера Ирана в Совбезе республики Саида Джалили.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, кандидатуру Джалили поддержало также консервативное движение "Сеть последователей исламской революции".

Газизаде Хашеми также призвал поддержать Джалили.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф, занявший третье место в первом туре президентских выборов в Иране и выбывший из гонки, спустя час после объявления официальных результатов первого тура призвал голосовать во втором за Джалили. Коалиционный совет сил исламской революции поблагодарил Галибафа, Газизаде Хашеми и Закани за публичную поддержку кандидата от консерваторов.

Напомним, что 28 июня в Иране прошли внеочередные президентские выборы, которые проводились из-за гибели 19 мая главы исполнительной власти страны Ибрахима Раиси. После завершения подсчета голосов избирательный штаб исламской республики сообщил, что никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов, что обеспечило бы победу в первом туре. Реформист Пезешкиян получил 42% от общего числа голосов, Джалили - 38%. В связи с этим назначен второй тур, который пройдет 5 июля.

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Версия на азербайджанском языке İran mühafizəkarları prezident seçkilərinin ikinci turunda Cəlilini dəstəkləyib

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