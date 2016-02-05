​Иранские компании налаживают сотрудничество с минобороны Армении

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Иранские компании будут сотрудничать с министерством обороны Армении. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, эти вопросы обсуждены на встрече министра обороны Армении Сейрана Оганяна и исполнительного директора организации "ЭТКА" по содействию вооруженным силам и обороны Ирана Мохаммадом Мехди Карбала.

В ходе встречи обсуждены возможности сотрудничества иранских специализированных компаний, занятых в сферах пищевой промышленности, текстиля, строительных работ с оборонным ведомством Армении. В рамках визита, который продлится до 7 февраля, иранская делегация проведет также встречи с руководителями ряда армянских предприятий.