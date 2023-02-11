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Иранские хакеры с лозунгом "Смерть Хаменеи" прервали трансляцию выступления президента

Иранские хакеры с лозунгом "Смерть Хаменеи" прервали трансляцию выступления президента В Иране хакеры прервали трансляцию выступления президента Ибрагима Раиси по государственному телевидению на церемонии, посвященной годовщине исламской революции.
В регионе
11 февраля 2023 г. 19:57
Иранские хакеры с лозунгом Смерть Хаменеи прервали трансляцию выступления президента

В Иране хакеры прервали трансляцию выступления президента Ибрагима Раиси по государственному телевидению на церемонии, посвященной годовщине победы Исламской революции.

​​​​​Об этом Report сообщает со ссылкой на телеграмм-канал "Азад Иран".

​​​​​Отмечается, что хакеры прервали речь президента и выставили свое видео, на котором человек в маске призывает население Ирана вывести свои средства, хранящиеся в банках коррумпированного режима.

​​​​​После этого он сказал: "Смерть исламской республике!", "Смерть Хаменеи!"

Позднее иранские СМИ сообщили, что атака произошла только в Интернете.

Отметим, что 11 февраля в Иране ежегодно отмечается день победы Исламской революции. По случаю 44-летия этой даты режим проводит мероприятия, на которых выступают президент Ибрагим Раиси и другие официальные лица.

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Версия на азербайджанском языке Hakerlər İran Prezidentinin TV-dəki çıxışını kəsib, "Xameneiyə ölüm!" şüarı səsləndiriblər

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