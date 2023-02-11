Иранские хакеры с лозунгом "Смерть Хаменеи" прервали трансляцию выступления президента

В Иране хакеры прервали трансляцию выступления президента Ибрагима Раиси по государственному телевидению на церемонии, посвященной годовщине победы Исламской революции.
Об этом
Отмечается, что хакеры прервали речь президента и выставили свое видео, на котором человек в маске призывает население Ирана вывести свои средства, хранящиеся в банках коррумпированного режима.
После этого он сказал: "Смерть исламской республике!", "Смерть Хаменеи!"
Позднее иранские СМИ сообщили, что атака произошла только в Интернете.
Отметим, что 11 февраля в Иране ежегодно отмечается день победы Исламской революции. По случаю 44-летия этой даты режим проводит мероприятия, на которых выступают президент Ибрагим Раиси и другие официальные лица.