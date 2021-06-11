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Иранская вакцина от коронавируса успешно прошла доклинические испытания

Иранская вакцина от коронавируса успешно прошла доклинические испытания Иранские биологи опубликовали результаты доклинических испытаний инактивированной вакцины COVIran Barakat. Она защитила макак-резусов от заражения коронавирусом нового типа.
В регионе
11 июня 2021 г. 18:12
Иранская вакцина от коронавируса успешно прошла доклинические испытания

Иранские биологи опубликовали результаты доклинических испытаний инактивированной вакцины COVIran Barakat. Она защитила макак-резусов от заражения коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты экспериментов ученые опубликовали на bioRxiv.

"Безопасность вакцины мы проверили на четырех видах подопытных животных, а ее эффективность – на макаках-резусах, которые получили по две дозы препарата. Эти испытания завершились успешно, поэтому COVIran Barekat можно считать одним из перспективных средств для защиты населения от заражения коронавирусом нового типа", – пишут исследователи.

Вакцину разработала группа иранских ученых под руководством профессора Института Пастера Асгара Абдоли. Препарат представляет собой цельновирионную инактивированную вакцину, его действие основано на ослабленных частицах SARS-CoV-2, которые не могут эффективно проникать в клетки и заражать их.

На разработку подобных препаратов уходит больше времени, чем на вирусные или РНК-вакцины. При этом они, предположительно, дают более надежную защиту от новых разновидностей коронавируса и не требуют особых условий хранения, как их РНК-вакцины от компаний Pfizer и Moderna.

Убедившись в безопасности COVIran Barakat для животных, они проследили, сможет ли вакцина защитить от достаточно больших доз коронавируса макак-резусов. Вирус вводили после вакцинации приматов в их верхние дыхательные пути.

COVIran Barakat помешала SARS-CoV-2 попасть в организм обезьян, которые получили вакцину в относительно малых и больших дозах, 3 и 5 мг. В последнем случае иммунитет приматов реагировал на вирус активнее. Ученые уже учли это при проведении клинических испытаний на людях, которые частично проходят параллельно с опытами на животных.

Исследование показало, что высокая концентрация антител в организме обезьян сохранялась на протяжении как минимум двух месяцев. При этом ученые не зафиксировали свидетельств того, что повторное введение вакцины или контакт с вирусом вызывал чрезмерно сильный иммунный ответ, опасный для организма макак.

Благодаря успеху этих испытаний ученые надеются, что третья фаза клинических испытаний, которая началась в марте этого года, завершится удачно. Власти Ирана рассчитывают, что массовая вакцинация населения страны COVIran Barakat начнется в ближайшие месяцы, если вакцина успешно пройдет все стадии проверки.

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