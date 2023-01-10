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Иранской разведкой задержаны еще 2 группы израильской "Моссад"

Иранской разведкой задержаны еще 2 группы израильской "Моссад" Иранские спецслужбы во вторник задержали еще две оперативные группы, которые работали на израильскую внешнюю разведку "Моссад".
В регионе
10 января 2023 г. 15:42
Иранской разведкой задержаны еще 2 группы израильской Моссад

Иранские спецслужбы во вторник задержали еще две оперативные группы, которые работали на израильскую внешнюю разведку "Моссад".

Как передает Report, об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление Министерства информации (разведки) Ирана.

"После заявления о задержании четырех оперативных групп шпионской организации "Моссад", спешим уведомить, что число задержанных групп увеличилось до шести", - отметили в министерстве.

Отмечается, что всего было выявлено 23 агента, они работали в провинциях Тегеран, Исфахан, Йезд и т.д. Из них 13 удалось задержать. Найденное при них оборудование конфисковано. Утверждается, что "Моссад" намеревался ликвидировать одного иранского военного чиновника, провести ряд диверсионных операций в крупных городах страны, а также перебросить крупные партии взрывчатых веществ с южных морских границ в глубь страны.

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