Иранская полиция под пытками убила азербайджанца - отца троих детей

В городе Тебриз на юге Азербайджана отец троих детей Гейдар Азими Гаябаши, участвовавший в акциях протеста, был замучен и убит в изоляторе.

В городе Тебриз в Южном Азербайджане участник акций протеста, отец троих детей Гейдар Азими Гаябаши был замучен и убит в изоляторе.

Как передает Report, об этом сообщает GünAzTV.

Сообщается, что он был арестован в начале декабря прошлого года в ходе акций протеста в Тебризе. Он содержался в изоляторе иранского управления безопасности и там был подвергнут пыткам.

Пригрозив его семье при передаче тела 2 января, власти потребовали, чтобы это происшествие не предавалось огласке. Из-за этого новость о его смерти распространилась позднее.

Гейдар Азими Гаябаши вместе с несколькими протестующими был задержан по подозрению в убийстве в ходе беспорядков бойца исламского народного ополчения "Басидж".