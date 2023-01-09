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Иранская полиция под пытками убила азербайджанца - отца троих детей

Иранская полиция под пытками убила азербайджанца - отца троих детей В городе Тебриз на юге Азербайджана отец троих детей Гейдар Азими Гаябаши, участвовавший в акциях протеста, был замучен и убит в изоляторе.
В регионе
9 января 2023 г. 19:00
Иранская полиция под пытками убила азербайджанца - отца троих детей

В городе Тебриз в Южном Азербайджане участник акций протеста, отец троих детей Гейдар Азими Гаябаши был замучен и убит в изоляторе.

Как передает Report, об этом сообщает GünAzTV.

Сообщается, что он был арестован в начале декабря прошлого года в ходе акций протеста в Тебризе. Он содержался в изоляторе иранского управления безопасности и там был подвергнут пыткам.

Пригрозив его семье при передаче тела 2 января, власти потребовали, чтобы это происшествие не предавалось огласке. Из-за этого новость о его смерти распространилась позднее.

Гейдар Азими Гаябаши вместе с несколькими протестующими был задержан по подозрению в убийстве в ходе беспорядков бойца исламского народного ополчения "Басидж".

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Версия на азербайджанском языке İran polisi azərbaycanlı üç uşaq atasını təcridxanada işgəncə ilə öldürüb

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