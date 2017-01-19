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    Иранская культуристка арестована за публикацию селфи в соцсетях

    Она остается в заключении, так как не смогла выплатить залог

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Иранская культуристка арестована за публикацию селфи в социальных сетях. Как сообщает Report cо ссылкой на Daily Mail, власти Ирана арестовали спортсменку за публикацию  фото, не соответствующих нормам ислама.

    Она остается в заключении, так как не смогла выплатить залог в размере два миллиона риалов (около 50 фунтов стерлингов).

    Издание сообщает, что предположительно арестована Ширин Нобахари, одна из двух иранок, принимавших участие в международных соревнованиях по бодибилдингу.

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