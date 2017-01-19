Иранская культуристка арестована за публикацию селфи в соцсетях

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Иранская культуристка арестована за публикацию селфи в социальных сетях. Как сообщает Report cо ссылкой на Daily Mail, власти Ирана арестовали спортсменку за публикацию фото, не соответствующих нормам ислама.

Она остается в заключении, так как не смогла выплатить залог в размере два миллиона риалов (около 50 фунтов стерлингов).

Издание сообщает, что предположительно арестована Ширин Нобахари, одна из двух иранок, принимавших участие в международных соревнованиях по бодибилдингу.