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Иранская делегация прибыла в Маскат на переговоры с представителями США

Иранская делегация прибыла в Маскат на переговоры с представителями США Иранская делегация прибыла в Маскат на переговоры с представителями США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы.
В регионе
11 мая 2025 г. 14:31
Иранская делегация прибыла в Маскат на переговоры с представителями США

Иранская делегация прибыла в Маскат на переговоры с представителями США по урегулированию разногласий вокруг иранской ядерной программы.

Как передает Report, об этом сообщило иранское государственное телевидение IRIB.

Отметим, что США и Иран провели три раунда переговоров при посредничестве Омана. Первый раунд прошел 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий - 26 апреля снова в Маскате. Иранскую делегацию на переговорах возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи ранее сообщил, что четвертый раунд переговоров на высоком уровне будет проходить параллельно с техническими консультациями, в ходе которых делегации двух стран обсудят детали потенциального соглашения. Третий раунд переговоров между США и Ираном прошел в аналогичном формате.

В прошлый раз экспертную группу США на технических консультациях возглавлял директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон. Иран на консультативной встрече представляли заместители министра иностранных дел Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

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