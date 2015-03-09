​Иранская армия представила новую крылатую ракету

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Иран представил новую крылатую ракету собственного производства.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, по сообщению иранского государственного телевидения ракету "Сумар" презентовали на церемонии в Тегеране при участии министра обороны Хусейина Дехкана и командующего воздушно-космическими силами Организации стражей революции Ирана Амира Али Хаджизаде.

Дехкан, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что крылатая ракета была сконструирована департаментом воздушной и космической промышленности Минобороны Ирана.

Он также заявил, что в сравнении с предыдущими ракетами, представленная на церемонии новая крылатая ракета отличается "точностью попадания в мишень".