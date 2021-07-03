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Иранская АЭС возобновила работу после устранения неисправности

Иранская АЭС возобновила работу после устранения неисправности АЭС "Бушер" в Иране возобновила свою работу спустя две недели после отключения. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV со ссылкой на представителя электроэнергетической отрасли.
В регионе
3 июля 2021 г. 11:54
Иранская АЭС возобновила работу после устранения неисправности

АЭС "Бушер" в Иране возобновила свою работу спустя две недели после отключения. Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом сообщает иранский государственный телеканал Press TV со ссылкой на представителя электроэнергетической отрасли.

На электростанции 20 июня произошло аварийное отключение электричества, причиной которого стала техническая неисправность. Официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде заявил, что АЭС "Бушер" не подвергалась нападению, работу станции приостановили из-за технической неисправности.

"Работа атомной электростанции была остановлена на несколько дней после обнаружения технической неисправности. Сейчас она была устранена, и АСЭ вернулась к работе", - заявил представитель электроэнергетической отрасли Ирана Мустафа Раджаби Машхади.

Он добавил, что с возобновлением работы АЭС в электросети Ирана будет поступать 1 000 мегават электричества.

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