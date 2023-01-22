Иранcкая валюта упала до рекордного минимума

Иранская валюта риал упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару из-за усиления изоляции и возможных санкций ЕС против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) , а также отдельных чиновников.

Иранская валюта риал упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару из-за усиления изоляции и возможных санкций ЕС против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также отдельных чиновников.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

На черном рынке доллар продавался за 447 000 риалов. Накануне же он стоил 430 500 риалов.

Одной из причин подорожания доллара, как пишет издание, стал резкий рост спроса на нее среди иранцев, которые пытаются защитить свои сбережения покупкой иностранной валюты и золота.

С начала общенациональных протестов в Иране, риал потерял 29% своей стоимости. Также падение стоимости вызвано и политическим давлением на Тегеран со стороны Запада и наложения ограничений на связанные со страной корабли и нефтяные танкеры.