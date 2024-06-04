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Иран желает получить статус государства-наблюдателя ЕАЭС

Иран желает получить статус государства-наблюдателя ЕАЭС Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В регионе
4 июня 2024 г. 12:13
Иран желает получить статус государства-наблюдателя ЕАЭС

Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Report, об этом сообщил глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев.

"Хотел бы также проинформировать, что наш торговый партнер Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя. Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке", - сказал Сагинтаев во время пресс-подхода по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

В настоящее время в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Наблюдателями ЕАЭС являются Узбекистан, Куба и Молдова.

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