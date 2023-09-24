О нас

Иран заявил о серьезном настрое на восстановление ядерной сделки

Иран заявил о серьезном настрое на восстановление ядерной сделки Власти Ирана "серьезно настроены" на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики, если другие участники сделки будут готовы пойти на этот шаг.
В регионе
24 сентября 2023 г. 14:06
Иран заявил о серьезном настрое на восстановление ядерной сделки

Власти Ирана "серьезно настроены" на восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе республики, если другие участники сделки будут готовы пойти на этот шаг.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

"Говоря об обмене заключенными с США и разблокировании замороженных активов Ирана в Южной Корее, министр иностранных дел нашей страны заявил, что мы всегда проводим с генсеком ООН плодотворные консультации по поводу СВПД, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. - Обмен сообщениями с США продолжается, и план султана Омана по восстановлению СВПД все еще находится на рассмотрении. Если другие участники сделки будут готовы, мы серьезно настроены на восстановление СВПД, чтобы все стороны вернулись к выполнению своих обязательств в рамках оманской инициативы".

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Документ предусматривал постепенную отмену санкций в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Премьер Армении: Инструменты армяно-российского партнерства не обеспечили нашу внешнюю безопасность
Премьер Армении: Инструменты армяно-российского партнерства не обеспечили нашу внешнюю безопасность
24 сентября 2023 г. 12:56
Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения
Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения
24 сентября 2023 г. 12:35
Три человека погибли, десятки пострадали при падении автобуса в ущелье на северо-востоке Турции
ФотоТри человека погибли, десятки пострадали при падении автобуса в ущелье на северо-востоке Турции
24 сентября 2023 г. 12:11
Россия заняла первое место по турпотоку в Стамбул
Россия заняла первое место по турпотоку в Стамбул
24 сентября 2023 г. 11:37
В Армении закрыли столичное метро
В Армении закрыли столичное метро
24 сентября 2023 г. 11:16
Сегодня в Ереване пройдет акция протеста против правительства
Сегодня в Ереване пройдет акция протеста против правительства
24 сентября 2023 г. 08:55
В Ереване за попытку поставить палаточный лагерь задержаны пять оппозиционеров
В Ереване за попытку поставить палаточный лагерь задержаны пять оппозиционеров
24 сентября 2023 г. 02:56
В Турции произошел лесной пожар
В Турции произошел лесной пожар
24 сентября 2023 г. 00:50
Яшар Гюлер: Мы продолжаем поддерживать наш братский Азербайджан
Яшар Гюлер: Мы продолжаем поддерживать наш братский Азербайджан
23 сентября 2023 г. 22:37
В Турции задержаны десятки нелегальных мигрантов
В Турции задержаны десятки нелегальных мигрантов
23 сентября 2023 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi