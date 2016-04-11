Иран заявил о получении первой партии С-300 из России

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Россия поставила первую партию зенитно-ракетных комплексов С-300 в Иран. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил представитель иранского МИД Хуссейн Джабер Ансари.

"Мы уже объявляли, что, несмотря на некоторые изменения во времени доставки, сделка находится в процессе выполнения, и сегодня я должен объявить, что первая часть этого снаряжения прибыла в Иран и поставки других частей продолжаются", - приводит "Интерфакс" слова иранского дипломата.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин отменил запрет на передачу Ирану зенитно-ракетного комплекса С-300.

Действовавший до этого документ запрещал передачу Тегерану "любых боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем большого калибра, боевых самолетов, боевых вертолетов, военных кораблей, ракет или ракетных систем, как они определяются для целей Регистра обычных вооружений ООН, зенитных ракетных систем С-300, либо материальных средств, связанных со всем перечисленным, включая запасные части".

По указанию Путина из текста документа были исключены слова "зенитных ракетных систем С-300".

В ноябре 2015 года генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что контракт между Россией и Ираном о поставке систем ПВО С-300 вступил в силу. Тогда же российские агентства сообщали, что Иран получит ЗРК в варианте С-300ПМУ-2.

Израиль тогда отреагировал на решение России резкой критикой: по мнению руководства страны, договор с Ираном представляет прямую угрозу безопасности еврейского государства. Позицию Израиля поддержал президент США Барак Обама.