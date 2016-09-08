Иран заявил о ликвидации 12 боевиков на севере страны

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/Иранские силовики ликвидировали группу из 12 боевиков на северо-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство разведки и национальной безопасности Ирана.

«Группа из 12 человек, нацеленная на совершение враждебных актов внутри страны и получавших поддержку Саудовской Аравии и других межрегиональных стран, была ликвидирована», — говорится в заявлении.

Отмечается, что у ликвидированных в районе Сердшета боевиков было при себе стрелковое оружие.