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    Иран заявил о ликвидации 12 боевиков на севере страны

    У ликвидированных было при себе стрелковое оружие

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/Иранские силовики ликвидировали группу из 12 боевиков на северо-западе страны.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство разведки и национальной безопасности Ирана.

    «Группа из 12 человек, нацеленная на совершение враждебных актов внутри страны и получавших поддержку Саудовской Аравии и других межрегиональных стран, была ликвидирована», — говорится в заявлении.

    Отмечается, что у ликвидированных в районе Сердшета боевиков было при себе стрелковое оружие.

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