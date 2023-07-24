Иран заявил о готовности поделиться с Турцией опытом эксплуатации атомных электростанций

Иран готов сотрудничать с Турцией в подготовке специалистов-ядерщиков, а также делиться опытом эксплуатации и технического обслуживания атомных электростанций (АЭС).

Иран готов сотрудничать с Турцией в подготовке специалистов-ядерщиков, а также делиться опытом эксплуатации и технического обслуживания атомных электростанций (АЭС).

Как передает Report , об этом заявил вице-президент, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Учитывая наш опыт в строительстве и обслуживании АЭС, теперь мы готовы сотрудничать с Турцией в подготовке специалистов-ядерщиков и можем поделиться с ней опытом компаний, входящих в ОАЭИ, в области эксплуатации, технического обслуживания и ремонта этих электростанций", - заявил Эслами на встрече с послом Турции в Иране Хиджаби Кырлангычем. "Враги стремятся нанести ущерб нашим отношениям", - отметил глава ОАЭИ, добавив, что двум странам необходимо расширять и углублять сотрудничество в различных сферах.