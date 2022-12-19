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Иран заявил о готовности к нормализации отношений с Саудовской Аравией

Иран заявил о готовности к нормализации отношений с Саудовской Аравией Власти Ирана готовы нормализовать отношения с Саудовской Аравией, когда сочтут, что Эр-Рияд готов к этому.
В регионе
19 декабря 2022 г. 14:50
Иран заявил о готовности к нормализации отношений с Саудовской Аравией

Власти Ирана готовы нормализовать отношения с Саудовской Аравией, когда сочтут, что Эр-Рияд готов к этому.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на форуме в Тегеране.

"Переговоры с Саудовской Аравией продолжатся по прежнему пути, мы готовы идти по пути официальной дипломатии, вновь открыть посольства двух стран и вернуться к нормальным отношениям, когда саудовская сторона будет к этому готова", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности встречи с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом на полях второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, которая запланирована на 20 декабря в Аммане. "Мы всегда приветствовали сотрудничество и взаимодействие со странами региона и Персидского залива", - заверил шеф иранской дипломатии.

По оценке Абдоллахияна, конференция в Аммане "может создать пространство для преодоления вызовов в регионе", важным посылом этой встречи "должен быть акцент на региональное сотрудничество без иностранного вмешательства".

В субботу агентство IRNA сообщило, что на полях форума в Аммане может пройти встреча президента исламской республики Эбрахима Раиси с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Однако в понедельник официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи объявил, что на конференцию поедет Абдоллахиян. По данным ИРНА, программа встречи иранской и саудовской сторон в кулуарах конференции еще не определена.

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