Иран заявил, что оставляет за собой право на законный и легитимный ответ Израилю

Тегеран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ после израильского удара.
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"Исламская Республика Иран в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Объединенных Наций, и согласно международному праву оставляет за собой право на законный и легитимный ответ на эти преступные атаки в надлежащее время", - говорится в документе.
В заявлении также отмечается, что Тегеран решительно осуждает "преднамеренный акт агрессии" со стороны Израиля, чьи действия "нарушили основные принципы международного права и Устава ООН".
"Действия израильского режима представляют собой серьезную угрозу международному миру и безопасности, ведут к дальнейшей дестабилизации и без того хрупкой ситуации в регионе", - заявила иранская миссия.