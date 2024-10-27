Иран заявил, что оставляет за собой право на законный и легитимный ответ Израилю

Тегеран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ после израильского удара.

Тегеран оставляет за собой право на законный и легитимный ответ после израильского удара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН.

"Исламская Республика Иран в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе Объединенных Наций, и согласно международному праву оставляет за собой право на законный и легитимный ответ на эти преступные атаки в надлежащее время", - говорится в документе.

В заявлении также отмечается, что Тегеран решительно осуждает "преднамеренный акт агрессии" со стороны Израиля, чьи действия "нарушили основные принципы международного права и Устава ООН".

"Действия израильского режима представляют собой серьезную угрозу международному миру и безопасности, ведут к дальнейшей дестабилизации и без того хрупкой ситуации в регионе", - заявила иранская миссия.