Иран заявил, что не видит оснований для прямых переговоров с администрацией США

Руководство Ирана не видит оснований для начала прямых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Как заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, разблокировка замороженных иранских активов может стать первым шагом для восстановл

Руководство Ирана не видит оснований для начала прямых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа. Как заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, разблокировка замороженных иранских активов может стать первым шагом для восстановления доверия между Тегераном и Вашингтоном.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera , об этом А. Арагчи заявил отвечая на вопрос о готовности Тегерана к прямым переговорам с администрацией Трампа.

"Чтобы это произошло, нужна причина. Сейчас я не вижу оснований для этого. Однако нам, конечно, нужно посмотреть, какую политику они будут проводить, появится ли основание для диалога, - сказал он. - В прошлом мы проводили прямые переговоры с США, у нас с ними были постоянные контакты, мы смогли заключить ядерную сделку. Администрация США решила выйти из соглашения, и доверие уменьшалось. Я не говорю, что невозможно восстановить доверие, но это сложно".

"Мы погрязли в недоверии", - добавил Арагчи, отметив, что "разблокировка иранских активов", замороженных в различных юрисдикциях со стороны США, может стать первым шагом "для восстановления доверия". "Я не могу сказать, что один или два шага позволят восстановить доверие, потому что наши отношения прошли трудный путь. Я думаю, США лучше других знают, что нужно для этого сделать", - продолжил он.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, в случае успеха возможных переговоров по иранской ядерной программе стороны смогут начать обсуждение других проблемных тем, включая Сирию и Ливан. "Раньше, когда мы проводили переговоры с США, Евротройкой, Китаем и Россией, мы решили, что переговоры будут ограничены ядерным досье. Прошлый опыт был успешным, во время переговоров мы говорили США, Европе и международному сообществу, что, если переговоры по ядерному досье будут успешными, то мы сможем начать диалог по другим вопросам", - рассказал Арагчи. "Если переговоры будут удачными, это, конечно, положительно повлияет на обсуждение других тем", - отметил он, говоря о Сирии и Ливане.