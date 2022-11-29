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Иран заявил, что cтроительство железной дороги Решт - Астара может занять более трех лет

Иран заявил, что cтроительство железной дороги Решт - Астара может занять более трех лет Реализация совместного с Россией проекта по строительству железнодорожного участка Решт - Астара может занять более трех лет.
В регионе
29 ноября 2022 г. 21:33
Иран заявил, что cтроительство железной дороги Решт - Астара может занять более трех лет

Реализация совместного с Россией проекта по строительству железнодорожного участка Решт - Астара может занять более трех лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такую оценку высказал во вторник заместитель министра промышленности, рудников и торговли, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак, выступая на пленарном заседании Международного форума Transtec в Санкт-Петербурге.

"Мы должны с Россией развивать инфраструктуру железнодорожных перевозок между Рештом и Астарой, но, к сожалению, возможно, в течение ближайших трех лет этот проект не завершится, потому что это меры, которые, скажем, применяются на далекое будущее", - сказал замминистра, говоря о необходимости для двух стран скорее перейти к практическим шагам, направленных на нивелирование санкций в отношении сферы логистики и грузоперевозок.

Отметим, что протяженность линии Решт - Астара составит 170 км. Целью проекта является соединение сухопутных участков международного транспортного коридора "Север - Юг", что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Предполагается, что линия Решт - Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) - Астара (азербайджанский город) - при участии Москвы, Тегерана и Баку.

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