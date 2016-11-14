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    Иран завершит работу по подписанию конвенции о статусе Каспия к 2017 году

    Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Иран готов к 2017 году завершить работу по подготовке и подписанию конвенции о правовом статусе Каспия.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в понедельник после встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани.

    "По конвенции по Каспию цитата "конвенция близка к тому, чтобы документы были окончательно готовы, там есть ещё шероховатости, но Иран готов к тому, чтобы к Саммиту глав каспийских государств в 2017 году конвенция была подписана", - заявила она.

    Ранее Москва заявляла, что считает реалистичным заключение конвенции о правовом статусе Каспийского моря в начале 2017 года.

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