Иран завершит работу по подписанию конвенции о статусе Каспия к 2017 году

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Иран готов к 2017 году завершить работу по подготовке и подписанию конвенции о правовом статусе Каспия.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в понедельник после встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани.

"По конвенции по Каспию цитата "конвенция близка к тому, чтобы документы были окончательно готовы, там есть ещё шероховатости, но Иран готов к тому, чтобы к Саммиту глав каспийских государств в 2017 году конвенция была подписана", - заявила она.

Ранее Москва заявляла, что считает реалистичным заключение конвенции о правовом статусе Каспийского моря в начале 2017 года.