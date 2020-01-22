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Иран запустит в космос два спутника

Иран запустит в космос два спутника

Иран планирует запустить в космос два спутника.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Türkiye, об этом на рабочем форуме ирано-турецких технологий в Стамбуле заявил вице-президент по вопросам науки и технологий Ирана Сорена Саттари. 

Хотя С.Саттари не сообщил о времени запуска спутников в космос, он отметил, что это произойдет в ближайшее время. 

Вице-президент заявил о сотрудничестве Ирана с Россией в различных сферах. 

"Это сотрудничество будет продолжено и впредь", - добавил он. 

Алпарслан Озтюрк 

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