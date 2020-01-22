Иран запустит в космос два спутника

Иран планирует запустить в космос два спутника.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Türkiye, об этом на рабочем форуме ирано-турецких технологий в Стамбуле заявил вице-президент по вопросам науки и технологий Ирана Сорена Саттари.

Хотя С.Саттари не сообщил о времени запуска спутников в космос, он отметил, что это произойдет в ближайшее время.

Вице-президент заявил о сотрудничестве Ирана с Россией в различных сферах.

"Это сотрудничество будет продолжено и впредь", - добавил он.

Алпарслан Озтюрк