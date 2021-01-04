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Иран запустил процесс обогащения урана до 20%

Иран запустил процесс обогащения урана до 20% Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо
В регионе
4 января 2021 г. 14:45
Иран запустил процесс обогащения урана до 20%
Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.
Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше (такой считается оружейным).
"Президент Ирана несколькими днями ранее распорядился начать обогащение на уровне 20%. Несколькими часами ранее после ряда предварительных мер… начался процесс подачи газа UF6 (гексафторида урана). Первый продукт будет получен через несколько часов", - сообщил Рабии, как следует из сообщения пресс-службы правительства страны.
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