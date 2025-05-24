Иран запустил первое в стране воздушное такси

Иран 24 мая официально запустил первое в стране воздушное такси.

Иран 24 мая официально запустил первое в стране воздушное такси.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA, первый рейс воздушного такси соединил города Кередж и Казвин, ознаменовав начало регулярных перевозок.

Советник министра и генеральный директор Особой экономической зоны (ОЭЗ) и Международного аэропорта Паям при Минсвязи и информационных технологий Ирана Мохсен Хасанлу подчеркнул значимость этого события для авиационной отрасли страны: "Запуск воздушного такси - важное достижение, которое сулит большие перспективы".

По словам Хасанлу, новый вид транспорта будет способствовать привлечению новых инвестиций в ОЭЗ Паям, стимулированию национальной экономики и развитию провинции Альборз. Кроме того, это создаст благоприятные условия для широкого использования авиационных услуг населением.

"Введение воздушного такси сыграет ключевую роль в оживлении малозагруженных воздушных маршрутов", - отметил Хасанлу.

Запуск первого воздушного такси в Иране рассматривается как значительный шаг в модернизации транспортной инфраструктуры страны и расширении доступности авиационных услуг.