Иран запросил помощи у России в борьбе с коронавирусом

Тегеран рассчитывает на помощь Москвы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Отметим, что общее число случаев заражения в Иране возросло до 1501, 66 человек погибли, 291 выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На сегодняшний день случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в более чем 50 странах.