Иран запросил помощи у России в борьбе с коронавирусом

Тегеран рассчитывает на помощь Москвы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Отметим, что общее число случаев заражения в Иране возросло до 1501, 66 человек погибли, 291 выздоровели.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.
На сегодняшний день случаи заболевания коронавирусом выявлены уже в более чем 50 странах.