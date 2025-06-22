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Иран запросил экстренное заседание СБ ООН

Иран запросил экстренное заседание СБ ООН Удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН.
В регионе
22 июня 2025 г. 09:02
Иран запросил экстренное заседание СБ ООН

Удары, нанесенные Соединенными Штатами по Ирану, представляют собой грубое нарушение международного права и Устава ООН.

Как передает Report, об этом заявил иранский постпред при всемирной организации Амир Саид Иравани.

"Несомненно, военная агрессия США в отношении суверенитета и территориальной целостности Ирана представляет собой грубое нарушение международного права и обязательных к исполнению международных норм, закрепленных в Уставе ООН", - говорится в письме Иравани председателю Совбеза ООН и генсеку всемирной организации.

"В свете серьезных и далекоидущих последствий варварских и преступных действий в отношении международного мира и безопасности Исламская Республика Иран срочно запрашивает Совет Безопасности созвать экстренное заседание, чтобы безотлагательно обсудить этот вопиющий и незаконный акт агрессии", - также сказано в письме.

Помимо этого, указал глава иранского постпредства, заседание Совбеза ООН необходимо для того, чтобы "осудить упомянутые действия самым решительным образом и принять все необходимые меры в соответствии с обязательствами по Уставу ООН для того, чтобы виновник подобных вопиющих преступлений понес ответственность и не остался безнаказанным".

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