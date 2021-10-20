Иран запретил своим перевозчикам незаконный въезд в Карабах

Любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ этой страны рассматривается как нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ этой страны рассматривается как нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом говорится в письме генерального директора Управления международных перевозок и транзитных дорог Ирана Мохаммада Джавада Хедаяти, направленном профсоюзам международных транспортных компаний со ссылкой на директиву министерства иностранных дел Ирана от 9 октября.

В этом письме Управление запретило въезд в Карабах и Лачынский район Азербайджанской Республики через Армению, а также подписание любого торгового соглашения с Карабахским регионом и выдачу товаросопроводительных документов в этот регион транспортным компаниям.