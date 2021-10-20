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Иран запретил своим перевозчикам незаконный въезд в Карабах

Иран запретил своим перевозчикам незаконный въезд в Карабах Любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ этой страны рассматривается как нарушение территориальной целостности Азербайджана.
В регионе
20 октября 2021 г. 17:10
Иран запретил своим перевозчикам незаконный въезд в Карабах

Любой въезд на территорию Азербайджанской Республики за пределами официальных границ этой страны рассматривается как нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, об этом говорится в письме генерального директора Управления международных перевозок и транзитных дорог Ирана Мохаммада Джавада Хедаяти, направленном профсоюзам международных транспортных компаний со ссылкой на директиву министерства иностранных дел Ирана от 9 октября.

В этом письме Управление запретило въезд в Карабах и Лачынский район Азербайджанской Республики через Армению, а также подписание любого торгового соглашения с Карабахским регионом и выдачу товаросопроводительных документов в этот регион транспортным компаниям.

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    Версия на английском языке Iran bans its carriers from illegal entry to Karabakh

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