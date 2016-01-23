Иран запретил реэкспорт турецких товаров в Россию

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Министр торговли Ирана Мохаммад Реза Нематзаде распорядился запретить реэкспорт турецких товаров в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на ведомство.

По словам представителя иранского ведомства по развитию торговли, соответствующая мера была принята, чтобы обезопасить иранских производителей на фоне напряженных отношений между Турцией и Россией.

«Реэкспорт турецких товаров иранскими торговцами идет против общих экспортных правил Ирана», — сказал он.

Он отметил, что иранские производители должны использовать хорошие отношения между Тегераном и Москвой для экспорта произведенных в Иране товаров.