Иран закрыл авиасообщение с Иракским Курдистаном по просьбе Багдада

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Иран приостановил авиасообщение с Иракским Курдистаном по запросу официального Багдада.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение, как передает в воскресенье агентство Fars, принято Высшим советом национальной безопасности ИРИ.

"По просьбе центрального правительства Ирака все полеты из Ирана в аэропорты Сулеймании и Эрбиля, а также рейсы через воздушное пространство нашей страны в курдский регион прекращены", - указал пресс-секретарь Совета Киван Хосрави.

Данное решение принято за день до проведения в Иракском Курдистане референдума о независимости, вызвавшего много спросов внутри страны, а также критику многих стран региона и мира.