Иран зафиксировал около 2,4 тысячи новых случаев коронавируса

Иран за прошедшие сутки выявил порядка 2,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2 379 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 183 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении COVID-19, достигло 269 440, жертв – 13 791. При этом на данный момент число выздоровевших достигло 232 873.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в общественных и закрытых местах.