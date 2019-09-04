Иран задержал семь рыболовецких судов в Оманском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании семи рыболовецких судов в районе Оманского залива, передает Report со ссылкой на агентство Fars.

"Семь судов с рыболовными тралами, экипаж которых – 24 иностранца, были задержаны кораблями военно-морских сил КСИР во вторник по причине несоблюдения разрешенной дистанции от побережья для ловли рыбы кораблями", - говорит в заявлении КСИР.

Задержание произошло в районе порта Джаск, который выходит в Оманский залив.