​Иран заблокировал мессенджер Telegram

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министерство информационно-коммуникаци онных технологий (ИКТ) Ирана заблокировало мессенджер Telegram.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

По информации, Telegram был запущен основателем "ВКонтакте" Павлом Дуровым в 2013 году.

"Министерство ИКТ Ирана потребовало от создателей мессенджера предоставить возможность слежки за пользователями и инструменты для цензуры сообщений. Мы проигнорировали запрос министерства, в результате чего мессенджер Telegram был заблокирован", - написал Дуров на своей странице в Twitter.

Этим мессенджером пользуются 62 млн. клиентов во всем мире.