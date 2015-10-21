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    ​Иран заблокировал мессенджер Telegram

    Этим мессенджером пользуются 62 млн. клиентов во всем мире

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министерство информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) Ирана заблокировало мессенджер Telegram. 

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

    По информации, Telegram был запущен основателем "ВКонтакте" Павлом Дуровым в 2013 году. 

    "Министерство ИКТ Ирана потребовало от создателей мессенджера предоставить возможность слежки за пользователями и инструменты для цензуры сообщений. Мы проигнорировали запрос министерства, в результате чего мессенджер Telegram был заблокирован", - написал Дуров на своей странице в Twitter.

    Этим мессенджером пользуются 62 млн. клиентов во всем мире. 

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