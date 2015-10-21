​Иран заблокировал мессенджер Telegram

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Министерство информационно-коммуникаци
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
По информации, Telegram был запущен основателем "ВКонтакте" Павлом Дуровым в 2013 году.
"Министерство ИКТ Ирана потребовало от создателей мессенджера предоставить возможность слежки за пользователями и инструменты для цензуры сообщений. Мы проигнорировали запрос министерства, в результате чего мессенджер Telegram был заблокирован", - написал Дуров на своей странице в Twitter.
Этим мессенджером пользуются 62 млн. клиентов во всем мире.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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