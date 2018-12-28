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    Иран вывел военных советников из Ирака

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Из-за поражения террористической группировки ИГ, Иран вывел всех своих военных советников из Ирака. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом в заявлении журналистам сказал посол Ирана в Багдаде Иредж Месджиди. 

    По его словам, опасность террора в Ираке устранена и после победы в борьбе против ИГ Иран вывел всех своих военных советников из Ирака: "Все иранские военные советники в Ираке вернулись на родину". 

    Посол выступил с критикой в адрес США, так как Соединенные Штаты оставили своих военнослужащих в регионе. 

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