Иран вывел на орбиту три спутника одновременно

Иран совершил успешный запуск трех спутников одновременно, они выведены на орбиту Земли на высоты от 450 км до 1,1тыс. км.
Как передает
"Спутники "Мехда", "Кейхан-2"и "Хатеф-1" запущены в воскресенье с пусковой платформы в космическом центре имени имама Хомейни в провинции Семнан. Ракета-носитель "Симорг" ("Феникс") разработана специалистами иранского министерства обороны", - передает телеканал.
Он отмечает, что "Мехда" - это исследовательский спутник, весом в 32 килограмма, разработанный и испытанный иранским Исследовательским космическим центром. "Кейхан-2" и "Хатеф-1" - наноспутники, разработанные компанией "Иранская электронная промышленность", которая находится в ведении министерства обороны страны. Вес этих спутников не превышает десяти килограммов.