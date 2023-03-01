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Иран высылает двоих германских дипломатов

Иран высылает двоих германских дипломатов Тегеран объявил двоих германских дипломатов персонами нон грата.
В регионе
1 марта 2023 г. 15:09
Иран высылает двоих германских дипломатов

Тегеран объявил двоих германских дипломатов персонами нон грата.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство "Тасним".

"Приоритет Исламской республики Иран состоит в том, чтобы общаться в атмосфере взаимоуважения. Но если определенные стороны пытаются игнорировать основные правила и национальный суверенитет нашей страны, определенно альтернативных решений не избежать", - отметил представитель МИД Ирана Насера Канаани.

Решение об объявлении германских дипломатов персонами нон грата иранские власти приняли после того, как 22 февраля Берлин выдворил двоих иранских дипломатов в ответ на вынесение смертного приговора Джамшиду Шармахду, обладателю двойного гражданства - германского и иранского. Органы правосудия Ирана признали его виновным в террористической деятельности.

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Версия на английском языке Iran expels two German diplomats

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