Иран высылает двоих германских дипломатов

Тегеран объявил двоих германских дипломатов персонами нон грата.

Тегеран объявил двоих германских дипломатов персонами нон грата.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство "Тасним".

"Приоритет Исламской республики Иран состоит в том, чтобы общаться в атмосфере взаимоуважения. Но если определенные стороны пытаются игнорировать основные правила и национальный суверенитет нашей страны, определенно альтернативных решений не избежать", - отметил представитель МИД Ирана Насера Канаани.

Решение об объявлении германских дипломатов персонами нон грата иранские власти приняли после того, как 22 февраля Берлин выдворил двоих иранских дипломатов в ответ на вынесение смертного приговора Джамшиду Шармахду, обладателю двойного гражданства - германского и иранского. Органы правосудия Ирана признали его виновным в террористической деятельности.