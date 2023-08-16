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Иран выступает за безвизовый режим с Россией

Иран выступает за безвизовый режим с Россией Иран готов пойти на полную отмену виз с Россией, сейчас ожидаются соответствующие решения иранских должностных лиц для реализации этого желания на практике.
В регионе
16 августа 2023 г. 06:33
Иран выступает за безвизовый режим с Россией

Иран готов пойти на полную отмену виз с Россией, сейчас ожидаются соответствующие решения иранских должностных лиц для реализации этого желания на практике.

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете "Известия".

Дипломат отметил, что Иран и Россия сейчас находятся "в самом начале пути" реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

"Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу - отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость", - сказал Джалали.

Россия и Иран в 2021 году заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами. Туристический обмен был запущен с 1 августа этого года.

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