Иран выступает против расширения НАТО

Власти Ирана выступают против расширения Североатлантического альянса.

Власти Ирана выступают против расширения Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров с его финским коллегой Пеккой Хаависто в Женеве.

Как следует из заявления, опубликованного в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства Ирана, Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран выступает "категорически против расширения НАТО" и продолжения конфликта в Украине, а также против создания угрозы суверенитету и территориальной целостности других стран.