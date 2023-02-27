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Иран выступает против расширения НАТО

Иран выступает против расширения НАТО Власти Ирана выступают против расширения Североатлантического альянса.
В регионе
27 февраля 2023 г. 14:10
Иран выступает против расширения НАТО

Власти Ирана выступают против расширения Североатлантического альянса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров с его финским коллегой Пеккой Хаависто в Женеве.

Как следует из заявления, опубликованного в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства Ирана, Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран выступает "категорически против расширения НАТО" и продолжения конфликта в Украине, а также против создания угрозы суверенитету и территориальной целостности других стран.

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Версия на английском языке Iran opposes NATO expansion

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