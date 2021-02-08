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Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива.
В регионе
8 февраля 2021 г. 07:59
Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста", - цитирует Хатибзаде агентство IRNA.

Он отметил, что это связано с тем, что российский МИД на арабоязычной версии страницы в Twitter опубликовал пост, в котором упоминался "Арабский залив". Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия - арабские страны называют его "Арабским", Иран же - "Персидским".

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