Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива.

Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста", - цитирует Хатибзаде агентство IRNA.

Он отметил, что это связано с тем, что российский МИД на арабоязычной версии страницы в Twitter опубликовал пост, в котором упоминался "Арабский залив". Относительно названия залива на Ближнем Востоке нет согласия - арабские страны называют его "Арабским", Иран же - "Персидским".