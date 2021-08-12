О нас
Report Georgia
Аудио новости

Иран выразил недовольство опубликованной фотографией посла РФ на фоне исторического здания

Иран выразил недовольство опубликованной фотографией посла РФ на фоне исторического здания Посол России в Иране Леван Джагарян в четверг был приглашен в иранский МИД в связи с публикацией фотографии с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом на фоне исторического здания посольства в Тегеране.
В регионе
12 августа 2021 г. 15:24
Иран выразил недовольство опубликованной фотографией посла РФ на фоне исторического здания

Посол России в Иране Леван Джагарян в четверг был приглашен в иранский МИД в связи с публикацией фотографии с послом Великобритании Саймоном Шерклиффом на фоне исторического здания посольства в Тегеране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

По ее информации, "сегодня посол РФ в Иране Леван Джагарян был приглашен в МИД Ирана по поводу возникшей неоднозначной реакции иранской общественности" на опубликованную дипмиссией фотографию Джагаряна вместе с Шерклиффом на фоне российского посольства в Тегеране.

Также отмечается, что "в ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства". "Послом было выражено сожаление возникшим непониманием", - говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал неприемлемой фотографию послов России и Великобритании на фоне здания посольства России в Тегеране. "Надо ли напоминать всем, что август 2021 года - это не август 1941 года и не декабрь 1943 года", - написал он в Twitter.

11 августа посольство РФ опубликовало фотографию со встречи посолов России и Британии, на которой дипломаты сидят на фоне исторического здания посольства, где проходила Тегеранская конференция.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции
Началась подготовка к совместным учениям спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции
12 августа 2021 г. 16:28
Лейла Абдуллаева: Армения не вполне осознала суть трехстороннего заявления
Лейла Абдуллаева: Армения не вполне осознала суть трехстороннего заявления
12 августа 2021 г. 15:58
МИД: Заявление от 10 ноября не предусматривает размещение армянских военнослужащих на территории Азербайджана
МИД: Заявление от 10 ноября не предусматривает размещение армянских военнослужащих на территории Азербайджана
12 августа 2021 г. 15:55
Лаврина: Если в Ереване есть здравомыслящие люди, то должны подтолкнуть свое руководство к подписанию мира с Баку
Лаврина: Если в Ереване есть здравомыслящие люди, то должны подтолкнуть свое руководство к подписанию мира с Баку
12 августа 2021 г. 13:54
В Грузии от COVID-19 умерли еще 49 человек
В Грузии от COVID-19 умерли еще 49 человек
12 августа 2021 г. 11:32
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
12 августа 2021 г. 09:54
Обнародованы требования к местам проведения свадеб и торжеств
Обнародованы требования к местам проведения свадеб и торжеств
11 августа 2021 г. 17:45
В Азербайджане на свадебных приглашениях будет пометка о необходимости вакцинации
В Азербайджане на свадебных приглашениях будет пометка о необходимости вакцинации
11 августа 2021 г. 17:01
МО: Армения перебрасывает войска на территорию Азербайджана, Азербайджанская армия принимает адекватные меры
МО: Армения перебрасывает войска на территорию Азербайджана, Азербайджанская армия принимает адекватные меры
11 августа 2021 г. 14:20
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi