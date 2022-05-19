Иран выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил готовность Ирана выступать в качестве посредника для разрешения ситуации в Украине.

Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил готовность Ирана выступать в качестве посредника для разрешения ситуации в Украине.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД Исламской республики по итогам переговоров.

"Исламская республика Иран, основываясь на отличных отношениях с Россией, поддерживает любые дипломатические попытки для урегулирования конфликта в Украине и имеет готовность для посредничества и помощи по разрешению этого кризиса", - говорится в сообщении иранского МИД в Telegram.

Стороны во время разговора также обсудили двусторонние отношения, в том числе соглашение в области культуры и информационной безопасности.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуацию в Украине.