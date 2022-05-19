О нас

Иран выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Иран выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил готовность Ирана выступать в качестве посредника для разрешения ситуации в Украине.
В регионе
19 мая 2022 г. 19:43
Иран выразил готовность стать посредником между Россией и Украиной

Глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил готовность Ирана выступать в качестве посредника для разрешения ситуации в Украине.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД Исламской республики по итогам переговоров.

"Исламская республика Иран, основываясь на отличных отношениях с Россией, поддерживает любые дипломатические попытки для урегулирования конфликта в Украине и имеет готовность для посредничества и помощи по разрешению этого кризиса", - говорится в сообщении иранского МИД в Telegram.

Стороны во время разговора также обсудили двусторонние отношения, в том числе соглашение в области культуры и информационной безопасности.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и Абдоллахиан обсудили в ходе телефонного разговора перспективы возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ситуацию в Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İran Rusiya və Ukrayna arasında vasitəçiliyə hazır olduğunu bəyan edib

Самое важное

В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив"
19 мая 2022 г. 12:42
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
19 мая 2022 г. 11:28
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
19 мая 2022 г. 02:02
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
19 мая 2022 г. 01:56
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
19 мая 2022 г. 01:40
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
19 мая 2022 г. 01:33
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
19 мая 2022 г. 01:28
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
19 мая 2022 г. 01:22
В Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
19 мая 2022 г. 01:13
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
18 мая 2022 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi